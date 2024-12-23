جامعة بنها الأهلية تنظم ورشة عمل حول العلاج بالطب الصيني التقليدي

نظمت جامعة بنها الأهلية ورشة عمل أونلاين عن الطب الصيني التقليدي تحت رعاية الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، وبحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور محمد سراج عميد كلية العلاج الطبيعى، وذلك بالتعاون مع جامعة هونان للطب الصيني التقليدي ورابطة الابتكار التعليمي الصينية الشمالية الإفريقية.

ورشة عمل أونلاين عن الطب الصيني التقليدي بالقليوبية

تأتي الدورة التدريبية ضمن مجموعة من الدورات وورش العمل التي تنظمها الجامعة لطلابها بالتعاون مع جامعات ومؤسسات دولية، وذلك لفتح آفاق جديدة في مجال التعليم والتدريب.

أكد الدكتور تامر سمير حرص جامعة بنها الأهلية على تقديم برامج تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن ورشة العمل تمثل خطوة هامة نحو تعزيز المعرفة والمهارات لدى طلاب الجامعة في مجال الطب الصيني التقليدي، مما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية.

من جانبه، أضاف الدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة تعليمية مبتكرة، وأنها تعمل من خلال هذه الأنشطة على تعزيز العلاقات مع الجامعات العالمية وتقديم أفضل التجارب التعليمية لطلابها.

جامعة بنها الاهلية، بتقديم جلسات عملية تفاعلية

وأوضح أن العلاقات الدولية تلعب دورًا أساسيًا في تبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة، ويعزز من مكانتها على الساحة الدولية.

من ناحية أخرى وعقب الدورة التدريبية، تم إجراء تدريب عملي للطلاب، حيث قام الدكتور عبد الحميد الأخرس، المدرس بكلية العلاج الطبيعي، بتقديم جلسات عملية تفاعلية. وقد شارك في هذا التدريب طلاب من كليتي العلاج الطبيعي والطب البشري بالجامعة، مما أتاح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه في الورشة بشكل عملي، وتعزيز مهاراتهم في مجال الطب الصيني التقليدي.

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