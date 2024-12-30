بروتوكول تعاون بين جامعتى بنها الأهلية ووهان الصينية لتدريب طلاب الطب

وقعت جامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون مع جامعة ووهان الصينية يتضمن توفير فرص للتدريب لمدة شهر كامل في مستشفيات جامعة ووهان الصينية وذلك للطلاب المتفوقين من كليتي الطب وطب الأسنان بجامعة بنها الأهلية.

بروتوكول تعاون مع جامعة ووهان الصينية

وأوضح "سمير" أن هذا التعاون بين الجامعتين يُعد مكسبًا متميزًا يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة حيث تعتبر جامعة ووهان أحد الجامعات الصينية المرموقة التي تتصدر قائمة أفضل 5 جامعات من أصل 900 جامعة علي مستوي الصين بالإضافة لكونها من أفضل 150 جامعة على مستوي العالم مشيرًا إلى امتلاكها 3 مستشفيات جامعية كبرى بالإضافة إلى مستشفي أسنان مُصنفة عالميًا.

مستكملًا بأن جامعة بنها حريصة على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجامعات العالمية لمساعدة طلاب الجامعة في التعرض لبيئات تعليمية وتدريبية متنوعة، واكساب طلاب الجامعة المهارات الدولية مما يؤهلهم للعمل في بيئات عالمية. معتبرًا أن الشراكات الدولية بين الجامعات بوابة نحو تعليم أفضل، وبحث أكثر تأثيرًا، وفرص تدريبية مرموقة للطلاب.

جامعة بنها توقع بروتوكولات تعاون

من جانبه أشار الدكتور كريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية إلى أن الجامعة حريصة على تعزيز شراكاتها الدولية مع الجامعات المرموقة كونها فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مما يثري البيئة الأكاديمية موضحًا أن سفر الطلاب المتفوقين للتدريب في جامعة ووهان سيكون له آثره الإيجابي في توسيع آفاقهم الأكاديمية والبحثية والثقافية.

واعتبر "الدش" أن الشراكات مع الجامعات العالمية تعزز من التبادل الأكاديمي، وتتيح فرص التبادل الطلابي، كما أنها تساهم في تطوير البحث العلمي، وأيضًا إعداد الطلاب لسوق العمل العالمي.

يشار إلى أن جامعة ووهان هي أحد الجامعات الصينية العريقة حيث أنشئت عام 1893، ويبلغ عدد طلابها 60 ألف طالب من ضمنهم ثلاثة آلاف طالب دولي من جنسيات مختلفة، وتحتل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية.

كما أن جامعة ووهان الصينية تحتل عالميًا المركز رقم 17 في الأمراض المعدية، ورقم 19 في علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، ورقم 25 في هندسة الإلكترونيات، ورقم 27 في طب الأسنان، ورقم 38 في الهندسة المدنية، ورقم 41 في الكيمياء وغيرها من التخصصات المتميزة وذلك حسب تصنيف QS للموضوعات.

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