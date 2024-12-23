جامعة بنها الأهلية تنظم ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي

نظمت جامعة بنها الأهلية ورشة عمل مكثفة عن التخطيط الاستراتيجي، بحضور الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ومديرو البرامج بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030



تهدف الورشة إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للجامعة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تدشين الخطة الاستراتيجية للجامعة ومناقشة الأهداف الاستراتيجية، وتحديد الأولويات، وصياغة خطط عمل تسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والإداري.

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الاهلية أن الورشة تأتى في إطار تعزيز دور الجامعة في تحقيق التميز الأكاديمي والتطوير المؤسسي، مشيرا الى أهمية التخطيط الاستراتيجي كأداة أساسية لتحقيق النجاح المؤسسي ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي، موجها على ضرورة تضافر الجهود بين جميع أطراف المجتمع الجامعي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أن هذه الورشة تمثل خطوة محورية في تطوير البرامج الأكاديمية بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية التحديث المستمر للمناهج الدراسية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدا على دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي من خلال تطبيق خطط استراتيجية مبتكرة.

وقدمت ورشة العمل الدكتورة فاطمة عبد الوهاب الاستاذ بكلية التربية، حيث تم تناول تحليل SWOT كجزء من الورشة، ومناقشة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الجامعة، مما يساعد في صياغة استراتيجيات فعالة لتحقيق الأهداف المستقبلية وكذلك سمات التميز.

كما شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين الذين قدموا أفكارًا مبتكرة ومقترحات بناءة لتطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.

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