وزير التربية السوري عن تغيير المناهج: وجهنا فقط بحذف كل ما يمجد نظام الأسد

أكد وزير التربية في الحكومة السورية الانتقالية، أن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تُشكّل لجانا اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، قال وزير التربية في الحكومة السورية الانتقالية: "وجّهنا فقط بحذف ما يتعلق بما يمجّد نظام الأسد واعتمدنا صور علم الثورة بدل علم النظام في جميع الكتب المدرسية".

أحمد الشرع يستقبل وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق

في سياق متصل، استقبل قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الثلاثاء الماضي، وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مجموعة من الصور تظهر استقبال أحمد الشرع، بالقصر الرئاسي وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق.

وكان أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، قد أكد في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، نشرت مؤخرا، أنه "التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز، لطمأنتهم".

تعهدات أحمد الشرع بحماية الطوائف المختلفة

وتعهد أحمد الشرع عدة مرات للطوائف المختلفة في سوريا بأنهم سيكونون آمنين، كما قال لمسئولين غربيين زاروا سوريا، إن الإدارة الجديدة لن تسعى للانتقام من نظام الأسد، الذي ينتمي كبار شخصياته في الغالب إلى الطائفة العلوية، ولن تقمع أي أقلية دينية أخرى، وفق ما أوردت "رويترز".

وحضر مسيحيون سوريون قداس عشية عيد الميلاد، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد، وذلك في اختبار لتعهدات قادة سوريا الجدد بحماية حقوق الأقليات الدينية في البلاد.

وأقيم القداس وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاوف من أعمال عنف تستهدف المواقع المسيحية، ووسط اصطفاف العديد من الشاحنات الخفيفة التابعة للقيادة الجديدة حول الكنيسة.

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