الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير التربية السوري عن تغيير المناهج: وجهنا فقط بحذف كل ما يمجد نظام الأسد

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

أكد وزير التربية في الحكومة السورية الانتقالية، أن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تُشكّل لجانا اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، قال وزير التربية في الحكومة السورية الانتقالية: "وجّهنا فقط بحذف ما يتعلق بما يمجّد نظام الأسد واعتمدنا صور علم الثورة بدل علم النظام في جميع الكتب المدرسية".

أحمد الشرع يستقبل وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق

في سياق متصل، استقبل قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الثلاثاء الماضي، وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مجموعة من الصور تظهر استقبال أحمد الشرع، بالقصر الرئاسي وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق.

وكان أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، قد أكد في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، نشرت مؤخرا، أنه "التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز، لطمأنتهم".

تعهدات أحمد الشرع بحماية الطوائف المختلفة

وتعهد أحمد الشرع عدة مرات للطوائف المختلفة في سوريا بأنهم سيكونون آمنين، كما قال لمسئولين غربيين زاروا سوريا، إن الإدارة الجديدة لن تسعى للانتقام من نظام الأسد، الذي ينتمي كبار شخصياته في الغالب إلى الطائفة العلوية، ولن تقمع أي أقلية دينية أخرى، وفق ما أوردت "رويترز".

وحضر مسيحيون سوريون قداس عشية عيد الميلاد، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد، وذلك في اختبار لتعهدات قادة سوريا الجدد بحماية حقوق الأقليات الدينية في البلاد.

وأقيم القداس وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاوف من أعمال عنف تستهدف المواقع المسيحية، ووسط اصطفاف العديد من الشاحنات الخفيفة التابعة للقيادة الجديدة حول الكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة السورية علم الثورة أحمد الشرع دمشق الطائفة المسيحية في دمشق نظام الاسد سوريا مدارس سوريا

مواد متعلقة

عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا

وزير خارجية سوريا: نطمح لصفحة جديدة من العلاقات مع السعودية

منع رتل عسكري كبير تابع لإدارة العمليات العسكرية في سوريا من دخول السويداء

أحمد الشرع يستقبل وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق (صور)
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

رقم ضخم، اتحاد الكرة يطالب الزمالك بسداد مديونياته

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

قفزة في الثوم، أسعار الخضار اليوم الخميس بسوق العبور

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس 2-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2 يناير 2025

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أبرزهم زيزو والشناوي.. 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مرصد الأزهر يحذر: انتشار الخرافات والدجل يهدد المجتمعات ويعيق التقدم

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية