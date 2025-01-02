الخميس 02 يناير 2025
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اقتصاد

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 2  يناير 2025، في سوق العبور للجملة. 

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم

أسعار السمك والجمبري اليوم

«فيتو» تستعرض  سعر السمك والجمبري في  سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، في السطور التالية:  

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أسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 71 إلى 75 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

 

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اسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 85  جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

 

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اسعار السمك اليوم

 

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

 

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أسعار السمك اليوم

 

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
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اسعار السمك اليوم

 

  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 680 جنيه للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 185 جنيهًا حسب الحجم.

 

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اسعار السمك اليوم

 

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

 

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اسعار السمك اليوم

 

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

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