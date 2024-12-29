الأحد 29 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، المكرونة ترتفع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، في سوق العبور للجملة. 

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اسعار السمك اليوم

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

 «فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، في السطور التالية:  

 

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اسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 69 إلى 75 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 64 إلى 68 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
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سعر السمك اليوم

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
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سعر الاسماك اليوم

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 330 جنيها، بارتفاع 40 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 330 جنيها، بارتفاع 40 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
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سعر الاسماك اليوم

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
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سعر السمك اليوم
  1. تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا.
  4. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم.
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سعر السمك اليوم

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك باغة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
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اسعار السمك اليوم

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

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