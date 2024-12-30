الإثنين 30 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، الكابوريا ترتفع 15 جنيهًا في سوق العبور

اسعار السمك اليوم،
اسعار السمك اليوم، فيتو

 أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، في سوق العبور للجملة. 

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

 «فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في  سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، في السطور التالية:  

اسعار السمك
اسعار السمك

 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 65 إلى 69 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

 

السمك اليوم
السمك اليوم

 

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5  جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بانخفاض 5  جنيهات عن سعره السابق.

 

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سعر الأسماك اليوم

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بانخفاض 5  جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

 

سعر السمك
سعر السمك

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.
سعر الجمبري 
سعر الجمبري 

 

  1. تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا.
  4. تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  5. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5  جنيهات عن سعره السابق.

 

اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم

 

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك باغة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
اسعار السمك
اسعار السمك

 

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

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