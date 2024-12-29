الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"الطب البيطري" بالإسماعيلية تكثف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية

جانب من المضبوطات،فيتو
جانب من المضبوطات،فيتو

كثفت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، حملاتها الرقابية على المنافذ والأسواق، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالإسماعيلية، وقسم التفتيش بإدارة الصحة العامة والمجازر، بحملة مكبرة بمدينة الإسماعيلية.
 

وكيل تعليم الإسماعيلية يناقش استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

إحباط محاولة تهريب 2000 لتر سولار في الإسماعيلية (صور)

ضبط كميات من اللحوم 

ومن جانبه قال الدكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه خلال الحملات تم ضبط 14 كجم من لحم بقري مذبوح خارج المجازر، 31 كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر، 50 كجم من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، بالإضافة لإعدام 70 كيلو مجزءات دواجن. 
 

إعدام عجل كامل الأحشاء 

وعلى جانب آخر، قامت إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإعدام عجل بقري بكامل أحشائه بسبب الحمى وسوء النزف، وتم التخلص منه حسب الاشتراطات الصحية.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود المديرية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حملات الطب البيطري بالإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية حملات رقابية اللحوم الأسواق منافذ البيع

مواد متعلقة

وكيل تعليم الإسماعيلية يناقش استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

إحباط محاولة تهريب 2000 لتر سولار في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملفات التقنين (صور)

6442 مستفيدة من حملة خدمات الصحة الإنجابية خلال مرحلتيها الأولى والثانية بالإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

نتيجة إصابته بالسرطان، نتنياهو يخضع الآن لعملية استئصال البروستاتا

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

تعطيل الدراسة بالبحيرة غدا لسوء الأحوال الجوية

منوعات

المزيد

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية