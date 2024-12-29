"الطب البيطري" بالإسماعيلية تكثف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية

كثفت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، حملاتها الرقابية على المنافذ والأسواق، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالإسماعيلية، وقسم التفتيش بإدارة الصحة العامة والمجازر، بحملة مكبرة بمدينة الإسماعيلية.



ضبط كميات من اللحوم

ومن جانبه قال الدكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه خلال الحملات تم ضبط 14 كجم من لحم بقري مذبوح خارج المجازر، 31 كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر، 50 كجم من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، بالإضافة لإعدام 70 كيلو مجزءات دواجن.



إعدام عجل كامل الأحشاء

وعلى جانب آخر، قامت إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإعدام عجل بقري بكامل أحشائه بسبب الحمى وسوء النزف، وتم التخلص منه حسب الاشتراطات الصحية.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود المديرية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.



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