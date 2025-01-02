تركيب طلمبات بمحطات المياه في أسوان لإنهاء أزمة الانقطاعات المتكررة (صور)

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الموفدة من القاهرة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق رفاعى مساعد وزير الإسكان،فى إطار الجهود المبذولة لاحتواء وإنهاء مشكلة عدم إنتظام المياه ببعض المناطق السكنية بمدينة أسوان.

أهالي أسوان يواجهون أزمة انقطاع المياه

فيما تم التواصل مع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لسرعة إنهاء معاناة المواطنين فى أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، فضلًا عن المناطق الواقعة بطريق السادات لتنفيذ مشروعات لدعم ورفع كفاءة البنية التحتية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأثمر الاجتماع عن وصول المواتير والطلمبات الجديدة التى سيتم تركيبها فى الروافع الخاصة بهذه المناطق لدعم وتقوية منظومة المياه، مع وصول استشاريين جدد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة مزودين بأجهزة حديثة للكشف عن تدفق المياه داخل المواسير وذلك لسرعة تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لإنهاء مشكلة ضعف المياه، وانقطاعها بشكل متذبذب وعدم وصولها للأدوار العليا خلال الساعات القادمة.

فيما استمرت جهود الأطقم الفنية فى تفريغ جيوب الهواء من المحابس والروافع والشبكات لضمان استقرار توصيل مياه الشرب بالمناطق المشار إليها، ليتوازى ذلك مع تشغيل خط مياه الشرب الجديد الرابط بين خزان المحمودية ومنطقة الإسكان المتميز، وهو الذى سيعمل على وصول المياه لجميع العمارات بالتجمعيين الأول والثانى، وللأدوار العليا فيها، كما سيساهم فى تخفيف الضغوط على شبكات المحمودية والصداقة الجديدة والمناطق الواقعة على طريق السادات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.