بعد انقطاعها لمدة أسبوع، عودة مياه الشرب لمناطق الصداقة والمحمودية بأسوان (فيديو وصور)

تواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بلجنة وزارة الإسكان والشركة القابضة برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، ويرافقهم نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، فور إخطاره من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببدء الضخ الفعلى ووصول مياه الشرب للمناطق المتضررة من ضعف وانقطاع المياه بها.

أكدت اللجنة أنه تم ضخ مياه الشرب لحى الصداقة الجديد بكامل طاقتها، كما أنه تم الضخ بنصف الطاقة لحى المحمودية للحفاظ على الشبكة والخطوط من عدم تعرضها لأى كسورات أو إنفجارات، فى حين سيتم الضخ تدريجيًا لحى اللوتس "الإسكان المتميز"، والمناطق الواقعة على طريق السادات لضمان تنتظام وصول مياه الشرب لها خلال الساعات القادمة بعد إمتلاء الشبكات بالمياه المرتبطة بخزان المحمودية.

ومن جانبه وجه الدكتور إسماعيل كمال شكره لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربينى لإستجابته لمطلب المحافظ بإيفاد وفد الوزارة والشركة بشكل عاجل، وهو ما ساهم فى الوقوف على أسباب المشكلة وحلها.

أضاف أنه سيتم محاسبة كل مسئول تسبب فى المعاناة للمواطنين بالمناطق المتضررة، وهو الذى سيتوازى مع إستكمال أعمال التقييم والمراجعة الشاملة للمحطات والروافع والخزانات والمحابس والشبكات لضمان عدم تكرار المشكلة مرة أخرى، وتقديم المطالب العاجلة لتوفير الإعتمادات المالية لرفع كفاءة الشبكات فى المناطق المتضررةز

وفى نفس السياق تلقى محافظ أسوان تقريرًا عن أبرز الجهود التى بذلت خلال الساعات الأخيرة حيث تم فحص ١٠ محابس قفل والتأكد من الوضع السليم لكل محبس وقياس كميات المياه السارية خلاله، مع فحص 4 محابس هواء، وتفعيل دورها والتأكد من صلاحيتها،و مراجعة جاهزية رافع المحمودية والرافع المساعد الخاص بالصداقة والتأكد من ذلك.

كما تم تطهير كافة غرف المحابس الرابطة على الخطوط بالكامل من الرواكد والشوائب بواسطة أجهزة المحافظة،و قيام 6 فرق فنية متخصصة من شركات ( قنا وأسوان والقاهرة وسوهاج والأقصر، بالإضافة إلى المقاولون العرب، ورجال الحماية المدنية ) بتنفيذ كافة الأعمال بالتوازى فى وقت واحد.

وسيتم بالتوازى وضع خطة علمية ودراسة متكاملة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لرفع كفاءة خزان المحمودية وفقًا لبرنامج زمنى وتوقيتات محددة من أجل تحقيق الإستدامة الكاملة وتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة،مع تم توفير 16 فنطاس وسيارة لتوزيع مياه الشرب على المواطنين فى المناطق المتضررة من مشكلة ضعف وإنقطاع المياه ( المحمودية، والصداقة الجديدة، والإسكان المميز، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات ) وذلك بإشراف سكرتير عام المحافظة.

وقد أسفرت هذه الجهود عن إنتظام ووصول المياه بكامل قوتها فى حى الصداقة الجديدة، وإنتظامها بنصف قوتها فى حى المحمودية، أما بالنسبة للإسكان المتميز وباقى المناطق الواقعة على طريق السادات فمن المنتظر إنتظام المياه بها مساء اليوم أو صباح الغد، وذلك للحفاظ على إتزان وإستقرار الشبكة وحتى لا يؤدى العمل بكامل الضغط إلى حدوث كسورات مفاجئة فى الخط، الأمر الذى يؤخر إستعادة الخدمة بكامل طاقتها.

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