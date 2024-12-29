الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب انقطاع المياه.. محافظ أسوان يوجه بإعادة الامتحانات للطلاب للغائبين بالمناطق المتضررة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى بسبب أزمة أنقطاع المياه في بعض المناطق والمستمرة منذ الأسبوع الماضى بألا يضار أي طالب داخل المدارس الواقعة بنطاق مناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز، فضلًا عن المناطق الواقعة بطريق السادات في امتحانات التقيمات التي ستنطلق صباح غدًا الأحد، مكلفًا بأن يعاد إجراء الامتحانات للطلاب الغائبين خلال أيام ( 4 و5 و9 يناير 2025 ).

محافظة أسوان تعتذر للمواطنين 

يذكر أن أصدرت محافظة أسوان بيانًا باعتذار لأهالي مناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز " حي اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لضعف أو انقطاع المياه ووضحت الأسباب أنه لقيام شركة المياه بعمل بعض التعديلات لزيادة معدل ضخ المياه في حي اللوتس الأمر الذي تطلب إفراغ خطوط هذه المناطق من المياه.

وبعد إنهاء شركة المياه للتعديلات قامت بفتح المياه داخل الشبكة ونظرًا لتهالك الشبكة ولطبيعة تضاريس الأرض، فضلًا عن وجود بعض الأعطال وانخفاض السحب نتيجة لدخول الهواء في الشبكة حدث مشاكل في استعادة ضخ المياه مرة أخرى داخل الشبكة الأمر الذي أدى إلى ضعف أو انقطاع المياه بمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز " حي اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات. 

وحاولت شركة المياه استعادة ضخ المياه مرة أخرى خلال الساعات الماضية دون جدوى وتم توجيه شركة مياه الشرب بالدفع بسيارات المياه للمناطق المتضررة لتلبية إحتياجات المواطنين منها.

وتم التواصل مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للدفع بفرق العمل الفنية المتخصصة من الشركة القابضة مدعمة بالمحابس وقطع الغيار والمهندسين والأطقم الفنية لمعاونة شركة مياه أسوان لحل هذه المشكلة

وتستكمل لجنة المراجعة الفنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات وعضوية أستاذ دكتور بكلية الهندسة بجامعة أسوان، ومتخصصين من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان وشركة المقاولون العرب والمتابعة الميدانية بالمحافظة أعمالها لمراجعة كافة المحابس والخزانات والروافع والشبكات للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة، ووضع الحلول العلمية والعملية الدائمة التي تساهم فى عدم تكرارها مرة أخرى وتجرى حاليًّا جهود من كافة الجهات لاستعادة ضخ المياه في الشبكة في أسرع وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان المياه الامتحانات المدارس الشرب

مواد متعلقة

محافظ أسوان يلتقى نائب وزير الإسكان لبحث مشكلات انقطاع المياه (صور)

محافظ أسوان يستعين بوزير الإسكان لحل مشكلة انقطاع المياه

محافظ أسوان يكلف بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (صور)

محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات لـ 27 قيادة محلية

محافظ أسوان يستمع لمطالب 105 مواطنين باللقاء الأسبوعى (صور)
ads

الأكثر قراءة

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

1600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

مساعد وزير الداخلية يكشف أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

منوعات

المزيد

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات نصف نهائي خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

مواقيت الصلاة ، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية