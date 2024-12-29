بسبب انقطاع المياه.. محافظ أسوان يوجه بإعادة الامتحانات للطلاب للغائبين بالمناطق المتضررة

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى بسبب أزمة أنقطاع المياه في بعض المناطق والمستمرة منذ الأسبوع الماضى بألا يضار أي طالب داخل المدارس الواقعة بنطاق مناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز، فضلًا عن المناطق الواقعة بطريق السادات في امتحانات التقيمات التي ستنطلق صباح غدًا الأحد، مكلفًا بأن يعاد إجراء الامتحانات للطلاب الغائبين خلال أيام ( 4 و5 و9 يناير 2025 ).

محافظة أسوان تعتذر للمواطنين

يذكر أن أصدرت محافظة أسوان بيانًا باعتذار لأهالي مناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز " حي اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لضعف أو انقطاع المياه ووضحت الأسباب أنه لقيام شركة المياه بعمل بعض التعديلات لزيادة معدل ضخ المياه في حي اللوتس الأمر الذي تطلب إفراغ خطوط هذه المناطق من المياه.

وبعد إنهاء شركة المياه للتعديلات قامت بفتح المياه داخل الشبكة ونظرًا لتهالك الشبكة ولطبيعة تضاريس الأرض، فضلًا عن وجود بعض الأعطال وانخفاض السحب نتيجة لدخول الهواء في الشبكة حدث مشاكل في استعادة ضخ المياه مرة أخرى داخل الشبكة الأمر الذي أدى إلى ضعف أو انقطاع المياه بمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز " حي اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات.

وحاولت شركة المياه استعادة ضخ المياه مرة أخرى خلال الساعات الماضية دون جدوى وتم توجيه شركة مياه الشرب بالدفع بسيارات المياه للمناطق المتضررة لتلبية إحتياجات المواطنين منها.

وتم التواصل مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للدفع بفرق العمل الفنية المتخصصة من الشركة القابضة مدعمة بالمحابس وقطع الغيار والمهندسين والأطقم الفنية لمعاونة شركة مياه أسوان لحل هذه المشكلة

وتستكمل لجنة المراجعة الفنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات وعضوية أستاذ دكتور بكلية الهندسة بجامعة أسوان، ومتخصصين من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان وشركة المقاولون العرب والمتابعة الميدانية بالمحافظة أعمالها لمراجعة كافة المحابس والخزانات والروافع والشبكات للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة، ووضع الحلول العلمية والعملية الدائمة التي تساهم فى عدم تكرارها مرة أخرى وتجرى حاليًّا جهود من كافة الجهات لاستعادة ضخ المياه في الشبكة في أسرع وقت ممكن.

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