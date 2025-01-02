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حوادث

نص أمر إحالة عامل متهم بقتل زوجته في مدينة نصر إلى الجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عامل متهم بقتل زوجته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر إلى محكمة الجنايات. 

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم إ. ط، محبوس، لأنه في 27 يونيو 2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة قتل المجنى عليها "هـ.م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها.

وأضاف أمر الإحالةأن المتهم استل سلاحا أبيض “سكينا” أعده لذلك وتوجه الي مخدعها، وما إن ظفر بها حتى طعنها بسلاحه في جسدها، عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسدها.


وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحدث بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحا أبيض، سكينا، دون ترخيص ودون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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نيابة مدينة نصر محكمة الجنايات قسم شرطة مدينة نصر

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