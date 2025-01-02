مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في قنا

لقيت سيدة مصرعها، صعقًا بالكهرباء بسبب "فيشة غسالة" خلال غسل الملابس داخل منزلها في قرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا مفاده مصرع سيدة إثر صعق كهربائي داخل منزلها في قرية الجبلاو مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع س، في الثلاثينيات من العمر صعقًا بالكهرباء داخل منزلها في "فيشة غسالة" داخل قرية الجبلاو، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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