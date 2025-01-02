تركيب بوابات إلكترونية بمستشفيات جامعة جنوب الوادي (صور)

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تم الانتهاء من تركيب بوابات إلكترونية فيمستشفيات جامعة جنوب الوادى للمرضى وأهاليهم ومنتسبي الجامعة، وكذلك لدخول السيارات وذلك في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمى وتفعيله بكافة قطاعات الجامعة.

الشكل الجمالى والحضارى حول بوابات الجامعة بقنا

وأضاف رئيس الجامعة، أن خطة تركيب البوابات تستهدف توفير بيئة آمنة والاحتياجات التي تضمن انتظام دخول المترددين على المستشفيات الجامعية.

وأكد عكاوى أن الجامعة حرصت على الشكل الجمالى والحضارى حول هذه البوابات، وإنشاء مطبات بلاستيكية ضمن معايير السلامة والأمان عند دخول وخروج منسوبي الجامعة والأهالي المترددين على المستشفيات الجامعية، مع تأمين سلامة المرضى وأهاليهم من درجة الحرارة المرتفعة في أوقات النهار، وتركيب تندات حول هذه البوابات للحماية من الشمس.

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