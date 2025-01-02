حيثيات حكم المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بمدينة نصر.. خلافات مالية السبب.. و4 طعنات كادت تودي بحياة المجني عليها.. ونجلهما يكشف التفاصيل

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالسجن المشدد 15 سنة.

المتهم طعن المجني عليه 4 طعنات

وجاء في الحيثيات أن المتهم"ع. م" في يوم 21 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة شرع في قتل المجني عليها زوجته عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاحًا أبيض سكين، وما ان ظفر بها حتي باغتها بطعنة نافذة في بطنها ثم انهال عليها بعدة طعنات أستقرت في صدرها وبطنها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصدًا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته وأوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيلولة الأهالي دون موالاة تعديه على المجني عليها ومداركتها بالعلاج.

المجني عليها.. خلافات مالية السبب

وأضافت الحيثيات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشارت الحيثيات إلى أنه بسماع أقوال المجني عليها قالت أنه علي إثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم وبتاريخ الواقعة وحال دخولها إلى العقار محل إقامتهم فوجئت به واقفا بمدخل العقار ممسك بسلاح أبيض سكين وقام بالجري وراءها وطعنها طعنة بجانبها الأيسر فحاولت الفرار منه إلا أنه تمكن من اللحاق بها وسدد لها عدة طعنات بالسكين محدثًا إصابتها بالصدر والبطن والظهر علي النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق، وأن قصد المتهم من ذلك التعدي كان قتلها.

نجل المجني عليها يروي تفاصيل الواقعة

وأوضحت الحيثيات أن نجل المجني عليها والمتهم شهد أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بالعقار محل إقامتهم فوجئ بوالده يتشاجر مع والدته ويتوعدها بالقتل ثم أخرج من بين طيات ملابسه سلاح أبيض سكين وسدد اليها عدة طعنات بالصدر والبطن مما أدي إلى سقوطها أرضًا وأنه حاول منع المتهم من موالاة التعدي علي المجني عليها حتي تجمع الأهالي وزادوا عنها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الحيثيات أن تحريات المباحث الجنائية توصلت إلى قيام المتهم بالشروع في قتل المجني عليها بسبب وجود خلافات مالية بين بينهما فوقر في ذهنه التخلص منها وعقد العزم علي ذلك، فأعد لذلك سلاح أبيض سكين وما أن ظفر بها حتى إنهال عليها بالطعنات في الصدر والبطن قاصدا إزهاق روحها، إلا أنه لم يتمكن من موالاة التعدي عليها وإزهاق روحها نظرا لقيام الشاهد الثاني (نجلهما) وجمع من الأهالي بالحيلولة بينهما ونقل المجني عليها للمستشفى ومداركتها بالعلاج.

وأشارت الحيثيات أن التقرير الطبي للمجني عليها كشف إصابتها بـ 4 طعنات، وإن سبب تلك الإصابات آلة حادة.

وأضاف التقرير الطبي أن المجني عليها تعاني من استرواح هوائي حول الرئة وتجمع دموي.

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