نص التقرير الطبي لربة منزل حاول زوجها قتلها في مدينة نصر

حصل موقع فيتو على نص التقرير الطبي لربة منزل تعرضت لطعنات من سلاح أبيض على يد زوجها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، والذي عاقبته محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة.

وجاء في التقرير أنه بالكشف الظاهري على المجني عليها تبين إصابتها بـ 4 طعنات، وإن سبب تلك الإصابات أله حادة.

وأضاف التقرير الطبي أن المجني عليها تعاني من استرواح هوائي حول الرئة وتجمع دموي.

وجاء في أمر الاحالة ان المتهم"ع. م" في يوم 21 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة شرع في قتل المجني عليها زوجته عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاحًا أبيض سكين، وما ان ظفر بها حتى باغتها بطعنة نافذة في بطنها ثم انهال عليها بعدة طعنات أستقرت في صدرها وبطنها محدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصدا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته وأوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيلولة الأهالي دون موالاة تعديه على المجني عليها ومداركتها بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها وقالت أنه علي إثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم وبتاريخ الواقعة وحال دخولها إلى العقار محل إقامتهم فوجئت به واقفًا بمدخل العقار ممسك بسلاح أبيض سكين وقام بالجري وراءها وطعنها طعنة بجانبها الأيسر فحاولت الفرار منه إلا أنه تمكن من اللحاق بها وسدد لها عدة طعنات بالسكين محدثًا إصابتها بالصدر والبطن والظهر علي النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق، وأن قصد المتهم من ذلك التعدي كان قتلها.

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