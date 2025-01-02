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جامعة حلوان تنظم قافلة توعوية شاملة بمدينة 6 أكتوبر

جامعة حلوان تطلق
جامعة حلوان تطلق قافلة توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

 نظمت جامعة حلوان قافلة توعوية شاملة بالتعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية في مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

 

جامعة حلوان تطلق قافلة توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بمساكن عثمان

 شارك في القافلة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى مشاركة منطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف. كما شاركت المؤسسة الصديقية تحت رعاية الدكتور علي جمعة رئيس مجلس الأمناء وإشراف جيهان زكي المدير التنفيذي للمؤسسة.

 

مناهضة العنف ضد المرأة

 وفى هذا السياق، قدمت الدكتورة سماح ربيع ورشة عمل بعنوان "كوني سر قوتك" تناولت خلالها أهمية تثقيف وتوعية المرأة بحقوقها، مؤكدة على تكريم الإسلام للمرأة ورفع مكانتها في المجتمع، وضرورة التصدي لمظاهر العنف ضدها.

وقد ناقشت الدكتورة ولاء صلاح الدين في ورشة "الفقر والعنف والأمية" أهمية تعليم المرأة ودوره في تنشئة الأسرة وحماية الأطفال، وكيف يمكن للمرأة المتعلمة المساهمة في صنع القرار والتأثير السياسي والاقتصادي.

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جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

 وأيضا قدم الدكتور أحمد العربي ورشة عمل حول "لا للعنف ضد المرأة من منظور الدين"، مشيرًا إلى أن الكوارث الاجتماعية والأخلاقية ترجع إلى غياب الوازع الديني، مؤكدًا على أهمية التنشئة الصحيحة للأطفال والتمسك بالقيم الأسرية.

 

اختتمت القافلة بتقييم شامل لقياس مدى استفادة الأهالي من الورش المقدمة، وذلك في إطار فعاليات الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

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