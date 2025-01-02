الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد حريق مخزن أثاث في مصر القديمة

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق مخزن أساس في المنيل،فيتو

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أثاث بمنطقة المنيل  بدائرة  قسم شرطة مصر القديمة.

تلقى مدير مباحث القاهرة  إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بمنطقة المنيل، على الفور دفعت قوات الدفاع المدني بالقاهرة بسيارتي إطفاء.

وبالفحص المبدئي تبين نشوب حريق بمخزن أثاث قديم أسفل العقار رقم 6 بشارع حافظ بهجت وتم  إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.
 

 ماس كهربائي وراء حريق مصنع في الروبيكي ببدر  

كما واصل فريق المعمل الجنائي فحص حريق نشب  بمصنع بانوراما في الروبيكي بمدينة بدر نتج عنه إصابة ١٠ أشخاص بحالة اختناق، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي حدث داخل المصنع وامتدت لمحتوياته ما أشعل الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بعد مجهود كبير، وبدأت عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق  مرة أخرى.

 

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الحماية المدنية قسم شرطة المنيل قسم شرطة مصر القديمة مدير مباحث القاهرة

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