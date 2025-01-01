الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق مصنع في الروبيكي ببدر وإصابة١٠ أشخاص باختناق

إخماد حريق بمصنع
إخماد حريق بمصنع بانوراما بالروبيكي،فيتو

يواصل فريق المعمل الجنائي فحص حريق شب  بمصنع بانوراما في الروبيكي بمدينة بدر والذي نتج عنه إصابة ١٠ أشخاص بحالة اختناق، تم نقلهم للمستشفي  لتلقي العلاج.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي حدث داخل المصنع وامتدت لمحتوياته ما اشعل الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية  من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بعد مجهود كبير، وبدأت عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق  مرة أخرى.

ويواصل فريق المعمل الجنائي جهودها لكشف ملابسات الواقعة عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة عاجلة من شرطة النجدة تفيد باندلاع النيران داخل المصنع المكون من 3 طوابق. 

على الفور، دفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع تفاقم الكارثة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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بمصنع بانوراما الحماية المدنية المعمل الجنائي شرطة النجدة

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