أكثر من 90 ألف نشاط متنوع لقصور الثقافة وافتتاح 3 مواقع جديدة في 2024

شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، حراكا ثقافيا مميزا خلال عام 2024، عبر إقامة الفعاليات والمبادرات التي تعكس رؤيتها والتزامها بتحقيق التنمية الثقافية الشاملة، ونشر الثقافة في مختلف ربوع الجمهورية، في إطار خطة عمل وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وقدمت الهيئة أكثر من 90 ألف نشاط ثقافي وفني خلال العام، استفاد منها نحو 4 ملايين مواطن بجميع المحافظات، وقدمت وفقا لبرنامج العمل الحكومي ورؤى التنمية المستدامة للدولة المصرية، وبرامج بناء الإنسان، وتنوعت بين مشروعات التطوير على مستوى البنية التحتية وصيانة وتطوير المواقع، وأنشطة العدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين والنابغين وتعزيز القيم الإيجابية ونشر الفكر التنويري، والصناعات الثقافية، وحماية وتعزيز التراث، والريادة الثقافية، واستحدثت الهيئة جوائز ومسابقات وتطبيقات جديدة خلال هذا العام، وفي التقرير التالي نعرض أهم إنجازات الهيئة خلال العام:

افتتاح وتطوير المواقع الثقافية

قامت هيئة قصور الثقافة خلال العام بتطوير ورفع كفاءة العديد من المواقع والمشروعات الثقافية، في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية الثقافية، حيث تم افتتاح 3 مواقع، هي: مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، المسرح الصيفي بالطور في جنوب سيناء، وقصر الإبداع الفني بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر، وتواصل تطوير العديد من المواقع بباقي المحافظات.

برامج العدالة الثقافية

نفذت هيئة قصور الثقافة خلال عام 2024 مجموعة كبيرة من الفعاليات ضمن برنامج "العدالة الثقافية"، مستهدفة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الثقافية والفنية أهمها: تنفيذ 336 فعالية خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 4 محافظات وهي: القليوبية، كفر الشيخ، الإسكندرية، والدقهلية، وبلغ عدد المستفيدين 25 ألف مستفيد، بخلاف الأنشطة المكثفة التي قدمتها الهيئة طوال العام بقرى حياة كريمة في المحافظات.

كما شاركت الهيئة بمبادرة "أنت الحياة" ونفذت من خلالها 352 فعالية في 17 محافظة وهم: الجيزة، الأقصر، القليوبية، السويس، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، قنا، بني سويف، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، البحر الأحمر، البحيرة، القاهرة، الفيوم، والمنيا، بإجمالي عدد مستفيدين ما يقرب من 70 ألفا.

وفي برنامج "الاسكان الآمن بديل العشوائيات" نفذت الهيئة 5000 فعالية في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، بورسعيد، الإسكندرية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والدقهلية.

وخلال برنامج "المسارح المتنقلة" تم تقديم 600 فعالية خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، في محافظات: أسيوط، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، والإسكندرية.

كما تم تنفيذ مهرجان "أهالينا" بعدة محافظات منها: الشرقية، القاهرة، سوهاج، وأسيوط، بهدف بناء الإنسان واكتشاف مواهب النشء والشباب.

أما مشروع "أهل مصر" المنفذ ضمن البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية فشهد تنفيذ 17 أسبوعا وملتقى لأطفال وشباب وفتيات المحافظات الحدودية، بهدف تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

برنامج العدالة الاجتماعية وتمكين ذوي الهمم

وحرصا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين ذوي الهمم، أتاحت هيئة قصور الثقافة أنشطة متنوعة لذوي القدرات الخاصة بلغت 2000 فعالية وتمثلت أهم الفعاليات في: تكريم المتفوقين من ذوي الهمم في احتفالية العام الهجري بالسامر، تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين، تقديم العروض المسرحية والفنية ضمن البرنامج الصيفي بسوهاج، تنظيم فعاليات خاصة في ديسمبر للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

علاوة على مشاركة الهيئة في المهرجانات المختلفة أهمها "مهرجان أولادنا" لفنون ذوي القدرات، الذي حصدت خلاله فرقة "النور" جائزة الفنان محمد صبحي، بالإضافة إلى جائزة خاصة لفرقة الإسكندرية الاستعراضية.

برامج تنمية الموهوبين والنابغين وإطلاق تطبيقات إلكترونية ومسابقات للأطفال والشباب

واستمرارا للجهود المكثفة والمبذولة لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، شهد برنامج "مصر جميلة" تنفيذ 69 ورشة بإجمالي عدد مستفيدين 7000 موهوب، وذلك بمحافظات: المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، القاهرة، القليوبية، الفيوم، الدقهلية، الغربية، المنيا، بورسعيد، وقنا.

بالإضافة إلى مسابقة "مواهبنا مستقبلنا" والتي شارك بها 750 متسابقا في مجالات: الأدب، الشعر والفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، والأداء الحركي، في محافظات: المنوفية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، ودمياط.

وأطلقت الهيئة أول تطبيق لكتب ومجلات الأطفال باسم "توت"، وأعلنت عن أول مهرجان لفنون مسرح الطفل.

وأطلقت الهيئة مسابقات جديدة للأطفال والشباب ضمن مبادرة "مصر تبدع" وهما مسابقتي "مصر تقرأ"، و"مصر ترسم"، كما شاركت ونظمت مجموعة كبيرة من الفعاليات ومنها: ملتقى العاصمة الأول والثاني لفنون الطفل، صالون الطفل المصري، دوري المكتبات في دورتيهما الأولى والثانية، تدشين مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو، مركز تنمية الموهوبين بشبين الكوم، تكريم الموهوبين الفائزين في مسابقة الخط العربي بالمركز الثقافي بطنطا، بالإضافة إلى الفعاليات الصيفية المكثفة لرواد قصور الثقافة المتخصصة. وقدمت الهيئة 6 أسابيع وملتقيات ثقافية كبرى للشباب والعمال، و4 أسابيع وملتقيات للمرأة.

المسرح

وحرصا على إثراء الحركة المسرحية، قدمت الهيئة مسابقة "الكاتب المصري"، بجانب ورشة للمخرجين الجدد، بالإضافة إلى تنظيم عدة مهرجانات أهمها: مهرجان مسرح الهواة بالسامر في دورته 20، المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 31، ختامي فرق الأقاليم المسرحية 46، ومهرجان التجارب النوعية.

بالإضافة إلى المشاركة المتميزة في المهرجان القومي للمسرح في دورته 17 والذي شهد فوز عرض "الطاحونة الحمراء" بجائزة أفضل موسيقى، و"كاسبر" بجائزة أفضل تأليف مسرحي.

وضمن تجربة نوادي المسرح أنتجت هيئة قصور الثقافة 163 عرضا مسرحيا خلال العام، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، بمشاركة أكثر من 5 آلاف فنانا وفنانة، علاوة على إنتاج عدد 60 عرضا لفرق الأقاليم.

أما في مجال مسرح الطفل انتجت الهيئة 27 عرضا مسرحيا وشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.

برنامج تعزيز القيم الإيجابية والمواطنة وأنشطة مكثفة بمبادرة بداية جديد لبناء الإنسان

قدمت هيئة قصور الثقافة مجموعة من الندوات واللقاءات الثقافية التي ساهمت في إثراء الحراك الفكري والمعرفي، بهدف تحقيق الريادة الثقافية والتنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.

وشهدت محافظة المنيا تنفيذ 233 فعالية في 42 قرية خلال برنامج "ترسيخ قيم وممارسات المواطنة" بإجمالي عدد مستفيدين 25467 مواطنا.

وضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف لمواجهة الفكر المتطرف نفذت الهيئة 1960 فعالية وبلغ عدد المستفيدين 42668 مواطنا بمختلف المحافظات.

كما شاركت الهيئة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والمعنية فى المقام الأول ببناء الإنسان وتثقيفه وتوعيته بتنظيم 4741 فعالية، منذ سبتمبر الماضي على مدار ثلاثة أشهر، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من نصف مليون مواطن.

استحداث جوائز جديدة والاحتفاء برموز الأدب والفكر

وشهد العام إعلان الهيئة عن جوائز جديدة للمرة الأولى تحت عنوان "جائزة الثقافة الجماهيرية للآداب والفنون" وهم 4 جوائز، اثنتان في الآداب ومثلهما في الفنون، قيمة الجائزة الواحدة 100 ألف جنيه.

وضمن برامج نشر الفكر التنويري، والاحتفاء بالمبدعين، نفذت هيئة قصور الثقافة 15 لقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب" لإحياء ذكرى الراحلين من الأدباء والمثقفين، عبر تناول سيرتهم الذاتية وعطاءهم الأدبي، بالإضافة إلى تنفيذ 8 لقاءات ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" والخاص بتكريم القامات الثقافية والأدبية في مسقط رؤوسهم من خلال تناول سيرتهم الذاتية.

المؤتمرات

نظمت الهيئة 10 مؤتمرات كبرى أهمها: المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ 36 بالمنيا تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، مؤتمر "مرجعية التراث الثقافي وإشكالية التجريب" في إقليم وسط الصعيد. المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، الدورة الـ 21 بدمياط، المؤتمر الأدبي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي "الدورة العاشرة" بالأقصر، مؤتمر إقليم غرب ووسط الدلتا "الأجناس الأدبية وآليات التلقي" بالمنوفية، المؤتمر الأدبي 24 لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ببني سويف، ومؤتمر التمكين "مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة" بقصر ثقافة روض الفرج.

النشر والإصدارات

دعما للصناعات الثقافية والإبداعية، أصدرت هيئة قصور الثقافة 106 إصدارات متنوعة من السلاسل الثقافية والإبداعية والفكرية والدراسات النقدية والشعبية، بجانب 68 دورية ومجلة من مجلة قطر الندى، ومجلة الثقافة الجديدة، وجريدة مسرحنا الإلكترونية وبلغ عدد الإصدارات الإقليمية 91 إصدارا.

وقد شاركت الهيئة مع قطاعات الوزارة في 38 معرضا محليا ودوليا للكتب، كان أبرزها معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض بورسعيد، معرض رأس البر الثقافي، معرض السويس، معرض الناشرين العرب، معرض العاصمة الأول، معرض حلايب وشلاتين للكتاب، بالإضافة إلى معرض تراثنا للحرف الابداعية والتراثية، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، بخلاف معرضها بقصر ثقافة الأنفوشي.

حماية وتعزيز التراث "مهرجانات دولية ومحلية"

قدمت هيئة قصور الثقافة في ذلك المجال أنشطة متنوعة أهمها تنظيم 81 معرضا للحرف البيئة والتراثية، كما أقامت الهيئة 15 معرضا للفنون التشكيلية كان أبرزها رحلة العائلة المقدسة، مصر مهد الأديان، معرض مراسم السلوم، تحرير سيناء، معرض مراسم دندرة، تجربة شخصية، كما نظمت 5 ملتقيات للفنون التشكيلية هم ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير، ملتقى الجنوب (حلايب، أبو رماد، شلاتين)، ملتقى أبانوب الأول للرسم والتصوير، ملتقى رشيد الأول للرسم والتصوير، ملتقى مراسم بنى حسن بالمنيا، كما دشنت المرحلة الأولى من مشروع "دور تطور" في 12 محافظة هم الأقصر، أسوان، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، الغردقة، الإسكندرية، مرسى مطروح، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، بهدف تعليم الشباب كيفية استغلال خامات البيئة وإعادة تدوير المخلفات.

ونظمت 3 مهرجانات محلية وهم: المهرجان القومي للتحطيب في دورته العاشرة، مهرجان أسوان تعامد الشمس 14، وصيف بلدنا 4، وشاركت في مهرجان العلمين في دورته الثانية.

وعلى الصعيد الدولي، نظمت الهيئة مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 24.

وقد قامت الهيئة بتدريب عدد كبير من لاعبي الأراجوز في قصور الثقافة المختلفة، وتم اعتماد فرقة السمسمية بالسويس بعد إدراجها على قائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

كما شهدت الفعاليات ملتقيات واحتفالات أبرزها: الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب، المشروع التدريبي لتأهيل طلاب جامعة سوهاج لجمع التراث الشعبي، أسبوع التراث بمعهد الفنون التطبيقية، احتفالية مسار العائلة المقدسة بمركز كفر الشيخ، واحتفالات اليوم العالمي للسياحة بالأقصر، وملتقيات "مراسم دندرة، رشيد وبني حسن" للرسم والتصوير.

وعلى مدار العام نفذت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية مهارات وتطوير أداء العاملين بلغت 198 برنامجا، استفاد منها 3181 متدربا.

الريادة الثقافية

شاركت هيئة قصور الثقافة في مهرجان "ڤيڤا فنزويلا" وشهد عروضا مميزة لفرقتي التنورة التراثية، والأنفوشي للإيقاعات الشرقية، وأيضا مهرجان "البحر الأبيض المتوسط" بقبرص وحصلت خلاله فرقة التنورة التراثية على جائزة أفضل عرض فني، وحصد عرض "اختلال" لقصر ثقافة الشاطبي 3 جوائز بمهرجان ليالي مسرح جسور الدولي بالمغرب.

المناسبات الوطنية والدينية

على مدار العام، أعدت الهيئة عدة فعاليات احتفالا بالمناسبات الوطنية والدينية لتعزيز الانتماء، أبرزها: عيد الميلاد المجيد، عيد الشرطة، الإسراء والمعراج، يوم المرأة المصرية، عيد الفطر، يوم الشهيد، عيد القيامة، مسار العائلة المقدسة، موسم الحج وعيد الأضحى، ليالي رمضان، ثورتا 23 يوليو و30 يونيو، عيد العمال، تحرير سيناء، المولد النبوي، انتصارات أكتوبر، بجانب الأعياد القومية للمحافظات، وغيرها.

الفعاليات المقدمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة

شهد العام تقديم الهيئة العديد من العروض المسرحية لطلاب المدارس ضمن مشروع مسرحة المناهج منها: "سر حياتي، ليالي المحروسة، وعنترة بن شداد"، وأنشطة التعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والتضامن، والأزهر الشريف، والكاتدرائية المرقسية، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومكتبة الإسكندرية، ومعهد التخطيط القومي، وأكاديمية ناصر العسكرية، وهيئة البحوث العسكرية، ومؤسسة حياة كريمة، والمعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وقطاعات وهيئات وزارة الثقافة.

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