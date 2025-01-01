الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

إصابة 18 شخصا فى حادث مرورى بطريق إسكندرية الصحراوى

حادث مرورى بطريق
حادث مرورى بطريق إسكندرية الصحراوى، فيتو

أصيب 18 شخصًا في حادث اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرسانى  بطريق إسكندرية الصحراوى.

 حادث مرورى بطريق إسكندرية الصحراوى

 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا  بوقوع حادث مروري أسفر عن سقوط عدد من المصابين أمام كارفور بعد محطة تحصيل الرسوم بطريق “ القاهرة - إسكندرية” الصحراوي.

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وعلى الفور انتقلت  الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء سير سيارة ميني باص بالطريق في إتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن اصطدامه بالرصيف.

وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا من مستقليها، ونقلهم إلى المستشفى للعلاج، وجرى رفع أثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه.

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