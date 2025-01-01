الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخصين فى حادث
مصرع شخصين فى حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم على طريق “المنصورة - جمصة”  بمحافظة الدقهلية.

حادث تصادم بالدقهلية


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق “المنصورة- جمصة”.

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وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بناحية مركز بلقاس.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من  “فتحى. أ ”، و" أحمد.و"، وجرى نقل الجثامين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، ورفع آثار الحادث.

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حادث طريق “المنصورة - جمصة” الدقهلية غرفة عمليات النجدة

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