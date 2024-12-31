30 صورة ترصد احتفالات "ظواهر" مع السائحين بأعياد الميلاد في الأقصر

واصلت مبادرة ظواهر بمحافظة الأقصر فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمعبد الكرنك للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2025 مع السائحين في إطار فعالية "ظواهر سياحية"، بهدف دعم وتنشيط السياحة من خلال رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية السلوك الإيجابي.

احتفالات رأس السنة الميلادية في الأقصر 2025



وترصد بوابة «فيتو» في 30 صورة مظاهر الاحتفال حيث جرى توزيع الهدايا على عدد من السائحين الزائرين وسط أجواء من الفرحة والبهجة فيما عبر السائحين عن بهجتهم وسعادتهم بتواجدهم في الأقصر في تلك الأجواء الدافئة والجميلة.

وانطلقت فعاليات مبادرة ظواهر اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية، ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، الدكتورة رضا عطالله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار البر الغربي، ولفيف من الإعلاميين.

أكد نائب محافظ الأقصر ضرورة التحلى بالسلوكيات والأخلاقيات المصرية الأصيلة، لأن كل سائح يعتبر بمثابة سفير لنا فى بلده، ينقل تجربة زيارته بإيجابياتها وسلبياتها، لذلك لابد لنا أن نعكس الصورة الحضارية اللائقة بمكانة محافظة الأقصر التاريخية.

يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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