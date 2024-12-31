بالتحطيب والمزمار البلدي، «ظواهر» تحتفل مع أهالي الأقصر بالعام الجديد (صور)

حرصت مبادرة ظواهر بمحافظة الأقصر على الاحتفال مع المواطنين والسائحين استقبالًا للعام الميلادي الجديد 2025 بكورنيش النيل في أجواء كرنفالية رائعة رسمت حالة من الفرحة والبهجة، برعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

مبادرة ظواهر بالأقصر تحتفل بقدوم العام الميلادي الجديد 2025



وقدمت فرقة الفنون الشعبية وصلات من التحطيب على أنغام المزمار البلدي وموسيقى الأقصر بلدنا، والتي جذبت أنظار السائحين من مختلف الجنسيات والذي قاموا بالتقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء.



كما حرص شباب مبادرة ظواهر للحد من السلبيات بالمجتمع وتعزيز القيم الإيجابية، على توزيع الهدايا التذكارية على المارة بكورنيش، والتي تضمنت ورود وحلوى والشوكولاته ووجوه بابا نويل على الأطفال.

احتفالات رأس السنة 2025

يشار إلى أن مبادرة ظواهر بمحافظة الأقصر واصلت فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمعبد الكرنك للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2025 مع السائحين في إطار فاعلية "ظواهر سياحية"، بهدف دعم وتنشيط السياحة من خلال رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية السلوك الإيجابي، وجرى توزيع الهدايا على عددا من السائحين الزائرين وسط أجواء من الفرحة والبهجة الذين عبرو عن بهجتهم وسعادتهم بتواجدهم في الأقصر في تلك الأجواء الدافئة والجميلة.

يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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