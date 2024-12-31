الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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محافظات

الكل فرحان، «ظواهر» تحيي احتفالات رأس السنة الميلادية في الأقصر (فيديو)

أثناء الاحتفالات
أثناء الاحتفالات

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت مظاهر احتفالات رأس السنة الميلادية 2025 من كورنيش النيل، اليوم الثلاثاء وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه الأطفال وأهالي الأقصر والسائحين الأجانب من حول العالم.

أجواء احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في الأقصر 

واستعرضت فرقة الفنون الشعبية وصلات من التحطيب على أنغام المزمار البلدي وقام شباب مبادرة ظواهر للحد من السلبيات بتوزيع بعض الحلويات والشيكولاتة على المواطنين قبل ساعات من دخول العام الميلادي الجديد 2025.

وكانت مبادرة ظواهر بمحافظة الأقصر قد أقامت فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمعبد الكرنك للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2025 مع السائحين في إطار فعالية "ظواهر سياحية"، بهدف دعم وتنشيط السياحة من خلال رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية السلوك الإيجابي، وجرى توزيع الهدايا على عددا من السائحين الزائرين وسط أجواء من الفرحة والبهجة فيما عبر السائحين عن بهجتهم وسعادتهم بتواجدهم في الأقصر في تلك الأجواء الدافئة والجميلة.


يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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الأقصر ظواهر مبادرة ظواهر احتفالات رأس السنة الميلادية أبرز حفلات رأس السنة

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