"ظواهر" تحتفل مع آلاف السائحين بمعابد الكرنك في الأقصر بأعياد الميلاد (صور)

دشنت مبادرة ظواهر لمجابهة السلبيات بمحافظة الأقصر احتفالية لاستقبال آلاف السائحين بمعابد الكرنك بالزي الفرعوني، وملابس بابا نويل، وتوزيع الهدايا احتفالا بالعام الميلادي الجديد وأعياد الكريسماس.

تواصل فعاليات ظواهر سياحية في الأقصر

وحرص الأطفال الصغار من مدرسة المستقبل وقصر ثقافة الأقصر ومكتبة مصر العامة على ارتداء الملابس الفرعونية وملابس بابا نويل، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، ما استدعى السائحين الأجانب من حول العالم على التقاط الصور التذكارية معهم.

كان أطلق المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ونائبه الدكتور هشام أبو زيد وشباب مبادرة ظواهر منذ بداية ديسمبر الجاري المرحلة الثانية للمبادرة وهى «ظواهر سياحية»، بعد ظواهر لمحاربة حوادث الدراجات النارية، والتي تهدف للتوعية بكيفية التعامل الراقي مع السائحين وتعريفهم بحضارة مصر وشعبها.

يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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