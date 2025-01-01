نائب محافظ الأقصر يشهد حفل "مبادرة ظواهر" بأولى ليالي عام 2025 (صور)

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، احتفالية مبادرة ظواهر بأولى ليالي السنة الميلادية الجديدة 2025، من ساحة أبوالحجاح الأقصري، وسط حضور المئات من المواطنين والعشرات من السائحين من حول العالم، والدكتور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ظواهر تحتفل مع أهالي الأقصر السائحين بعام 2025



وقدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة الأقصر، مجموعة من أغاني الزمن الجميل منها،سيرة الحب وسواح والأقصر بلدنا، أنا ما أقول التوبة، أسمر يا أسمراني، القلب يعشق، يا بهجت الروح، التي رسمت البهجة والسرور على وجوه الحاضرين كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب، وسادت مظاهر كرنفالية رائعة من أحضان التاريخ بمحيط معبد الأقصر.

فعاليات مبادرة ظواهر بالأقصر في 2025



وواصلت مبادرة ظواهر لليوم الثالث على التوالي فعاليات الاحتفال لاستقبال السنة الميلادية الجديدة وأعياد الكريسماس تحت شعار «ظواهر سياحية»، إذ دشنت قبل حلول ليلة رأس السنة الميلادية، فعالية بمعبد الكرنك لتوزيع هدايا على السياح، وأمس الثلاثاء دشنت فعالية صباحية من داخل معابد الكرنك أيضًا لتنشيط السياحة وفي المساء من ذات اليوم احتفلت مع المواطنين والسائحين بكورنيش النيل على المزمار البلدي والتحطيب وتوزيع الهدايا التذكارية والحلوى والشيكولاتة، واليوم الاربعاء الأول من شهر يناير قدمت عروض الموسيقى العربية بساحة أبو الحجاج.



يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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