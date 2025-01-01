الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

كرة السلة، الزمالك ينهي تعاقده مع كايل فيناليس

كايل فيناليس لاعب
كايل فيناليس لاعب كرة السلة بالزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فسخ عد المحترف البورتوريكي كايل فيناليس لاعب فريق كرة السلة بالنادي، ليرحل عن صفوف الفريق الأبيض.

وتوصل الزمالك لاتفاق من أجل إنهاء تعاقد اللاعب كايل فيناليس بعدما رفض خوض مواجهة تحديد برونزية دوري المرتبط بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وكان اللاعب كايل فيناليس قد انضم للزمالك في أكتوبر الماضي من أجل تدعيم صفوف فريق كرة السلة.

ويمتلك صاحب الـ32 عامًا سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب في الدوري الروسي والفرنسي والليتواني، وكانت آخر تجاربه في الدوري البورتريكي.

ترتيب دوري المرتبط لكرة السلة

وكان فريق الزمالك اكتفى بالمركز الرابع في دوري المرتبط، حيث توج باللقب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

وحصد الأهلي لقب بطولة دوري المرتبط، بعد التفوق على الاتحاد السكندري في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة الإياب، فيما كان التفوق لصالح المارد الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق الناشئين تحت 16 عامًا.

وجاء ترتيب المربع الذهبي لدوري المرتبط لكرة السلة كالتالي:

1- الأهلي

2- الاتحاد السكندري

3- سبورتنج

4- الزمالك

أقيمت نهائيات دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، في حضور جماهير مقدر بـ1000 مشجع لكل فريق.

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كرة السلة الزمالك كايل فيناليس دوري المرتبط الأهلي

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