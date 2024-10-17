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رياضة

الزمالك يتعاقد مع اللاعب البورتريكي كايل فيناليس

البورتريكي كايل
البورتريكي كايل فيناليس

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع البورتريكي كايل فيناليس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

ويمتلك صاحب الـ32 عامًا سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب في الدوري الروسي والفرنسي والليتواني، وكانت آخر تجاربه في الدوري البورتريكي.

وجاء التعاقد مع كايل فيناليس بعد دراسة العديد من السير الذاتية، باختيار وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بالتنسيق مع طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بالقلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع الأمريكي كايل فيناليس، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

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