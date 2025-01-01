الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري

جروس
جروس

ألقى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحرص جروس على شرح بعض الأفكار الخططية للاعبين لتنفيذها خلال المران وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي.
وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تحت إشراف كريستيان جروس المدير الفني وأمير عزمي مجاهد المدرب العام، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.
وقام جروس بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وتوجيههم بشكل مستمر أثناء أداء الفقرة الخططية.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء  على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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