مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لأحد مشاهير السوشيال ميديا في أمريكا، أراد إنشاء محتوى يتصدر به التريند، فكاد أن يقتل نفسه بـ "سم" الأفعي، التي مازحها لتلدغه بسمها وكان يضحك برغم الألم.

أمريكي يداعب أفعى سامة لدغته ليصبح مشهورًا

الغريبة أن الأمريكي لم يصب بخوف أو قلق عند تعرضه للدغة الأفعى السامة في الغابة، وأبدى سعادته لأنه سيكون من المشاهير، وشجع الأفعي على لدغه قائلًا: "لعبة جيدة يا جيجي".

آثار لدغة الثعبان على أرجل الشاب، فيتو



مغامرة الأمريكي مع لدغة الأفعى كلفته حتى الآن حوالي مليون و600 ألف دولار، حيث يرقد في العناية المركزة بالمستشفى منذ أسبوعين، وتم إعطاؤه 88 زجاجة مضاد السموم، سعرها يبلغ 300 ألف دولار.

بداية الفيديو المرعب كانت عندما قام رجل أمريكي يدعى ديفيد همفليت من ولاية فلوريدا يسير في الغابة، فلدغته أفعى ذات ظهر ماسي، لم يبدي الرجل مخاوف ولم يقل إن أمره انتهى، لكنه قال: "على الأقل سيكون هذا بمثابة أمر جيد."، وأنه يجب على أن احترم لعبة الأفعى.

وقال ديفيد همفليت، أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، للثعبان "لعبة جيدة يا جيجي" قبل نقله إلى المستشفى، وبدا أنه يقبل حقيقة أنه قد لا ينجو من لدغة الأفعى السامة، حيث كان يردد "انتهى الأمر، لكني سأصبح مشهورًا!".

تكلفة شفاء المؤثر الأمريكي تتعدى مليون دولار

وتم نقل همفليت إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الأمريكية، وحصل على 88 قارورة من مضادات السموم، ومن المتوقع أن يظل على قيد الحياة، لكن بمعجزة، لقد كان في العناية المركزة لمدة أسبوعين، ويواصل الأطباء محاربة سم الأفعى الخطير الذي دخل إلى جسد الأمريكي، حتي يظل حيًا.

NEW: Florida man accepts his fate after being bitten by a diamondback rattlesnake, says he is "cooked" but at least it will make a good meme.



Gotta respect his commitment to the meme game.



Social media influencer David Humphlett told the snake "good game" (gg) before he was… pic.twitter.com/Vmwh4ve3RT — Collin Rugg (@CollinRugg) December 31, 2024

أما رد فعل هكفليت على ما حدث له فقال: "يا إلهي، هذا سيء حقًا... كان الأمر مخيفًا جدًا لأن جسدي بالكامل أصبح مخدرًا، من الرأس إلى أخمص القدمين."

ولا يزال همفليت غير قادر على تحريك كاحله حتى الآن.

وأثارت ردود أفعال المؤثر الأمريكي على لدغة الأفعى السامة ورد فعله بأنه سيصبح مشهورًا، ردود أفعال واسعة، حيث سخر النشطاء الأمريكين بأن مزاحه مع الأفعي سيكلفة الملايين من الدولارات حتى يتعافى.

وعلق البلوجر الأمريكي ولتر كولت فقال: "سيكون الأمر مضحكًا حقًا حتى يكتشف أن مضاد سموم الثعبان الجرسي يكلف 120 ألف دولار.. أقصد بالتحديد السم نفسه. اعتمادًا على عدد الزجاجات التي يحتاجها كمضادات للسم، فقد يكون الأمر باهظ التكلفة بشكل جنوني. يحتاج معظم الأشخاص إلى 5-6 زجاجة، ولكن إذا كانت الحالة سيئة حقًا.."

وتساءل السياسي الأمريكي كولن راج: "هل يعلم مقدار ما سيتكلف به في العناية المركزية لمدة أسبوعين؟"

300 ألف دولار فقط تكاليف مضادات السموم

ورد أحد النشطاء الأمريكيين فقال: "وفقا للمعهد الوطني للصحة بلغ متوسط تكلفة وحدة العناية المركزة وطول الإقامة 31,574 و42,570 دولار و14.4 يومًا و15.8 يومًا للمرضى، الذين يحتاجون إلى تهوية ميكانيكية و12,931 دولار 20,569 دولار و8.5 يومًا و10.5 يومًا، لأولئك الذين لا يحتاجون إلى تهوية ميكانيكية. وسعر مضاد السم أيضا "تكلفة مضادات السموم يختلف سعر مضادات السموم. وجد الباحثون أن المرضى في بعض الولايات يدفعون ما بين 7900 دولار و39652 دولارًا لكل قارورة من مضادات السموم"

الشاب الأمريكي داخل غرفة العناية المركزة، فيتو



وعلق أحد النشطاء الأمريكيين قائلًا: "كلفتني العناية المركزة 76 ألف دولارًا منذ 3 سنوات في ولاية بنسلفانيا. كنت في العناية المركزة بسبب كوفيد لمدة أسبوعين."

وقال البلوجر ترافيس: "مشهور امريكي كان يصور في الغابات وتعرض للدغة من أفعى ضخمة سامة جدا بعد تعرضه للدغة قال "الان سوف اصبح ميمز مشهور على الاقل" ثم قال للأفعى:gg "لعبة جيدة" حاليا بالعناية المركزة منذ اسبوعين والاطباء اعطوه 88 قارورة مضاد للسموم، اسعارها 300 ألف دولار- مليون 1.6 دولار"





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.