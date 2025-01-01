ضريبة التليفون المحمول تثير ضجة بين المصريين.. النشطاء: امسكوا اللي بيهرب وحاسبوا المحلات والتوكيلات التجارية.. وتطبيق القرار بأثر رجعي مخالف للدستور

لا تزال عملية فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة يلقى جدلًا واسعًا داخل مصر، وخاصة أن تفعيل القرار بدأ اليوم الأول من يناير 2025، الأمر الذي دفع البعض إلى البحث عما إذا كان تليفونه المحمول عليه ضريبة، وذلك من خلال تطبيق وضعته مصلحى الجمارك لهذا الشأن.

فرض رسوم على المحمول تثير الجدل

وأثار التطبيق جدلًا واسعًا بين المصريين، حيث اكتشف البعض وجود ضريبة ورسوم على التليفون المحمول برغم أنه اشتراه من مصر، وآخرين اكتشفوا أن الرسوم تطبق على إحدى الشرائح دون الأخري، الأمر الذي أثار حالة من التخوفات، التي أوضحتها وزارة المالية في بيان مشترك لها مع وزارة الاتصالات.

في البداية عبر الناشط ياسر حسين عن مخاوفه قائلًا: "تليفوني الشخصي RMX3939/Ce C63.. اشتريته من محل داخل مصر ومعايا فاتورة قلت أجرب أشوفه على التطبيق طلع المفروض ادفع ضرائب او جمارك 2447 ج.. لا سافرت ولا خرجت بره مصر ولا جالي هدية.. ليه كدا"

أما البلوجر محمد الجيزاوي فقال: "مجلس النواب لم يعتمد ضريبه المحمول الجديدة حتى الآن كي يتم اعتماد إلغاءها... فهي مجرد اقتراح أو إشاعه حتى الآن."

شبكتك هتقف خلال 90 يوم

أما البلوجر أحمد رمضان عبد الفتاح فقال: "شبكة تليفونك هتقف خلال 90 يوم.. باختصار كان نازل قرار من الحكومة إن أي جهاز دخل مصر وغير مسجل في الجمارك، هيوقفوا كل الخدمات المصرية عن هذا الجهاز... وهي شبكات المحمول كيف تعرف جهازك عليه ضريبة جمارك أو لا؟ عن طريق إنك تنزل برنامج "تليفوني" التي قامت شركة نيترا المصرية ببرمجته، هتلاقي لينك التطبيق في أول كومنت، أول ما تنزل البرنامج وتفتحه هتدوس علي كلمة "ابدأ الأن" هيطلب منك "رقم المعدة" وهو رقم "IMEI" هتلاقي الرقم ده علي كرتونة الموبايل أو تطلب نجمة شباك زيرو 6 شباك "*#06#" هيظهرلك "رقم IMEI" هتاخده وتكتبه وتدوس "استعلام". وآخر حاجه هيظهرلك اسم التليفون وحالة التليفون"مسجل" والمبلغ المستحق "٠.٠ جنيه مصري".. لو ظهر غير مسجل أو المبلغ المستحق عليك فلوس يبقي لازم تدفع الفلوس دي خلال 90 يوم."

وقف شبكة المحمول خلال 90 يومًا، فيتو

وعلق أحد العاملين بالخارج يحيي علي فقال: "الجمارك علي الموبايلات مع العاملين بالخارج عند عودتهم لقضاء إجازة غير ناجح.. ازاي ٩٥% من الموبايلات مهربة كان الأسهل الرقابة على المحلات والتوكيلات والتفتيش عليهم للتأكد من دفع الرسوم الجمركية، معظم العاملين بالخارج لديهم تليفون شخصي واحد مفعل ونظرًا لارتفاع الرسوم. الجمركية معظمهم لن يصحب إلا تليفونه الشخصي المفعل فعلًا".

5 محاولات للكشف عن ضريبة المحمول على التطبيق

وقال البلوجر أحمد أنور عن رسوم التليفون المحمول: "أيفون ١٢ (اللي من ٤ سنين) عليه ضريبة ٧ آلاف.. وايفون ١٣ (اللي من ٣ سنين) علية ضريبة ١٣ الف جنيه"



وتساءل البلوجر الخليجي عيسى الزرعوني "أنا كزائر خليجي لمصر.. برضو أدفع جمرك على تلفوني الشخصي؟ (آيفون)"

وعن تطبيق الكشف عن رسوم على التليفون المحمول، قال البلوجر محمد هجرس: "التطبيق بيعطيك ٥ محاولات فقط في الوضع التجريبي قبل ما تسجل فيه، ركز في استخدامهم.. هتقدر تعمل "Check" بشكل صحيح على رقم الـIMEI بتاعك (الرقم اللي بيميز كل موبايل)، وأحيانًا IMEI واحد بيطلع معفي والتاني عليه رسوم.. رقم الـIMEI بتاعك (الرقم اللي بيميز كل موبايل)، وأحيانًا IMEI واحد بيطلع معفي والتاني عليه رسوم"



وعلق البلوجر عماد فتحي قائلًا: "مع كل احترامي للقرارات.. يجب التدخل في هذا الأمر لأنه مفيش دولة بتعمل ضرائب علي تليفون أو اثنين أو ثلاثة هدايا للأهل وثانيًا القرار ده هيرفع أسعار التليفونات الضمان المحلي كمان"

وردت البلوجر داليا خلف قائلة: "محتاجين حد فعلًا يفهم الناس ببساطة موضوع الجمارك على التليفونات، لأن واضح أن فيه ناس كثيرة مش فاهمين الموضوع واللى انا فهمته أن التليفون الشخص مستثنى وأن المقصود الناس التي تأتي بتليفونات من الخارج تهريب..."

دفع الرسوم على التليفونات الهدية

وقال أحد النشطاء: "القرار يقول إنه يطبق على التليفونات التي يأتي بها الشخص من الخارج اعتبارًا من يوم 1 يناير2025، ليه كل الشعب الذي اشترى تليفونه من الداخل يحمل التطبيق، طالما موجود هنا فى مصر أو جاء من الخارج قبل ذلك الوقت".

التليفون المحمول المستورد يثير القلق، فيتو



وقالت البلوجر هنا سرور: "أدفع ليه رسوم تسجيل تليفون جايلي هدية وبستعمله بقالي ٣ سنين.. وللعلم التليفون عدى من الجمارك والموظف قال طالما جهاز واحد مفيش مشكلة. عاوز تطبق القرار طبقه من لحظة صدوره وليس بأثر رجعي...".

وردت الناشطة إيمان الشربيني: "ليست هناك ضرائب تطبيق على التليفونات بأثر راجعى.. الجديد فقط"

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "التطبيق غريب وعامل قلق للناس.. ناس كبيرة في السن وناس مش فاهمه ومحدش عارف حاجة وكله بيجري عشان يلحق يسجل..." متسائلًا: "هو القرار ينطبق على التليفونات اللي بضمان دولي؟"

سيتم الطعن بعدم دستورية رسوم المحمول

وقال محمد آدم أحد العاملين بالخارج: " موضوع فرض ضريبة على التليفون المحمول في المطار.. يعني لو واحد مسافر وجايب تليفون جديد لزوجته أو أبنه أو بنته يدفع عليهم ضريبه خلال تسعين يوم وإلا التليفونات تقف متشتغلش.. والحجة أن فيه ناس هربت تليفونات وهي داخله. كسبت منها كتير... طيب أمسكوا اللي بيهرب"

البحث في تطبيق تليفوني عن ضريبة المحمول، فيتو

وقال الدكتور إبراهيم حمزة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا والمتخصص بالقضاء الجنائي: "في أول رجب وأول يوم فى٢٠٢٥والمشكله أن الحكومة صبحت علينا من الساعة ١٢صباحًا، لقيت جاي ضرايب علي تليفونى المحمول ١٧ ألف جنيه، ربنا يسامحكم طبعًا أن قرار فرض ضريبة يطبق بأثر رجعي كلام غير قانوني بالمره... المفروض أن المستشارين القانونين يقولوا الكلام قبل إصدار مثل هذه القوانين والتي سيتم الطعن عليها بعدم الدستورية وفيه استنزاف لأموال الدوله وإرهاق القضاء وتغريم المواطن. وكل عام وأنتم بخير في بداية٢٠٢٥."

بيان المالية ووزارة الاتصالات

جدير بالذكر أن وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدرتا بيان مشترك بشأن الرسوم والضرائب المفروضة على التليفون المحمول، والتي تطبيق من اليوم، وجاء في البيان "الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير».. ولكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية لمدة ٣ أشهر"

ضريبة المحمول تثير ضجة بين المصريين، فيتو

وأضاف البيان "السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة لموظفي الجمارك، وإتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني" لحماية المواطني من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات"

وأوضح البيان أن "المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، والمنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها"

وأكد البيان أن "المنظومة الإلكترونية الجديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفيرهواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية."

وأشار البيان المشترك، إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.

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