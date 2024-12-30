ضمن مبادرة "بيتك في مصر"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح 5055 وحدة وفيلا سكنية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر".

موعد الحجز في طرح 5055 وحدة وفيلا للمصريين بالخارج

وأوضح وزير الاسكان خلال اجتماع والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن باب الحجز سيُفتح بداية شهر فبراير 2025.

ويشمل الطرح وحدات وفيلات في مدن مميزة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، السويس الجديدة، ومناطق أخرى.

كما تستهدف المبادرة تلبية احتياجات المصريين بالخارج بتوفير خيارات سكنية متنوعة بشروط ومزايا تنافسية، مع تقديم بدائل مرنة لسداد قيمة الوحدات.

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