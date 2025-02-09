علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، سرًّا أفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم 29 شوال في السنة العاشرة للهجرة، حيث خرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم مسرعًا وفزعًا إلى المسجد، وكان يجر رداءه.

سر أفزع رسول الله وجعله يهرول للمسجد

وأكد الدكتور علي جمعة أن السبب الذي أفزع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هو رؤيته لـكسوف الشمس، حيث فزع رسول الله إلى الصلاة عند حدوث هذه الظاهرة الكونية، حيث يستشعر المسلم مع الكسوف بالخوف من ضياع نعمة الشمس أو القمر.

ظاهرة الكسوف، فيتو

وعن سر فزع رسول الله مسرعا إلى المسجد، قال علي جمعة: “كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في التاسع والعشرين من شوال من السنة العاشرة للهجرة، خرج إلى المسجد مسرعًا فزعًا يجر رداءه، وصلى بهم صلاة الكسوف وخطب خطبة بليغة، وعلمنا أن الله قد شرع الله صلاة خاصة عند حدوث تلك الظاهرة الكونية”.

وأضاف علي جمعة “إن هذه الظاهرة لا تحدث لموت أحد أو حياته، وعند حدوثها يستشعر المسلم معها بالخوف من ضياع نعمة الشمس أو القمر، والخوف من اضطراب حال الكون مما ينذر بهلاكه وتدميره”.

كيفية صلاة الكسوف وعدد ركعاتها

وعن كيفية صلاة الكسوف قال علي جمعة: "وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أداء تلك الصلاة- صلاة الكسوف-، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِى الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا».[متفق عليه] وإنما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أصحابه ظنوا أن الشمس خسفت حزنًا على موت ابنه إبراهيم عليه السلام ورضي الله عنه".

الكسوف، فيتو

وأوضح علي جمعة أن "صلاة الكسوف والخسوف كصلاة العيد في ترتيبها؛ حيث يصلي الإمام أولًا ثم يخطب بعد ذلك خطبتين يجلس بينهما، وتختلف صلاة الكسوف والخسوف عن أي صلاة أخرى في أركانها وهيئتها، فيركع فيها المصلي ركوعين (مرتين) في الركعة الواحدة، ويجهر الإمام بالقراءة في خسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس".

إطالة السجود والركوع في صلاة الكسوف

وكشف علي جمعة عن كيفية صلاة الكسوف فقال: "وكيفيتها أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة ويطيل القراءة بعدها بما يقرب سورة البقرة، ثم يركع ويطيل الركوع قدر مائة آية، ثم يقوم ويطيل القيام، ثم يركع ويطيل الركوع ولكن يجعله أقل من الركوع الأول، ثم يقوم فيطيل الركوع ولكن أقل من القيام الأول ثم يسجد ويطيل السجود ويفعل كذلك في الركعة الثانية وبهذا يكون قد أدى المسلم أكمل أشكال صلاة الكسوف والخسوف، أما أدنى الكمال فيهما أن يحرم بنية صلاة الكسوف, ويقرأ فاتحة الكتاب, ثم يركع, ثم يرفع رأسه ويطمئن, ثم يركع ثانيا, ثم يرفع ويطمئن, ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة. ثم يصلي ركعة أخرى كذلك".

صلاة الكسوف، فيتو



وقال "فنور الأكوان من نعم الله الظاهرة، ونور الله الكون في النهار بالشمس وجعلها واضحة تتضح معها الرؤية، وآية الليل محيت لتناسب السكن والسكون والراحة، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء:12].

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