السبت 22 فبراير 2025
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الفريحي والأسواني، أشهر أنواع البلح في أسواق مطروح (صور)

الفريحي والأسواني،
الفريحي والأسواني، أشهر أنواع البلح في أسواق مطروح

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تشهد أسواق محافظة مطروح، وخاصة سوق السيويين بمدينة مرسى مطروح، حركة متزايدة لشراء البلح، الذي يعد عنصرًا أساسيًا على مائدة الإفطار الرمضانية.

 وتتنوع أصناف البلح ما بين الفريحي، والبشاير، والأسواني، وغيرها من الأنواع التي يقبل عليها المواطنون لتخزينها استعدادًا للشهر الفضيل.

جولة داخل سوق السيويين

خلال جولة داخل سوق السيويين، أحد أشهر أسواق بيع البلح ومنتجات سيوة، تم رصد حركة البيع والشراء، حيث أكد علي أحمد، أحد أصحاب محال البلح السيوي، أن الإقبال في الوقت الحالي يُعد متوسطًا، لكنه يزداد تدريجيًا كلما اقترب موعد شهر رمضان، خاصة في الأسبوعين الأخيرين قبل بداية الشهر الكريم.

أشهر أنواع البلح في مطروح

أوضح علي أحمد أن أكثر أنواع البلح طلبًا بين المواطنين هو بلح الفريحي السيوي، الذي يحظى بشعبية طوال العام، بالإضافة إلى بلح الأسواني المعروف بلونه المميز. وأشار إلى أن بلح الفريحي يعد الأكثر طلبًا في رمضان نظرًا لكونه بلحًا ناشفًا يُستخدم على الإفطار، سواء مع الحليب أو بطرق أخرى تقليدية.

أسعار البلح في الأسواق

وعن الأسعار، أكد علي أحمد أن أسعار البلح الناشف تتراوح بين 35 و60 جنيهًا للكيلو، ومن أشهر الأنواع ضمن هذه الفئة بلح الأسواني والفريحي، وهما الأكثر انتشارًا.

أما البلح الطري، فيتراوح سعره من 40 إلى 90 جنيهًا، ويشمل ذلك بلح المجدول وبلح البشاير، بينما تتراوح أسعار البلح المدمج بالسمسم والعسل بين 50 و70 جنيهًا.

وأضاف أن أسعار البلح المعلب تتراوح ما بين 45 و130 جنيهًا، حسب النوع والجودة.

استعداد الأسواق لشهر رمضان

وأكد علي أحمد أن الأيام المقبلة ستشهد استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان، من خلال توفير كميات كبيرة من البلح بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى مستلزمات الشهر الكريم، مع الحرص على تلبية احتياجات المواطنين بما يناسب كافة الأذواق والميزانيات.

 

بهذا، تواصل أسواق مطروح الاستعداد لاستقبال الشهر المبارك، لتلبية احتياجات الأسر، حيث يُعد البلح بجميع أنواعه من أساسيات الموائد الرمضانية، ويحرص الجميع على اقتنائه ضمن استعداداتهم للشهر الكريم.

 

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