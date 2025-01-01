الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات  العثور على جثة شاب ملقاة أسفل أحد العقارات بمنطقة ألف مسكن في عين شمس، وامرت باستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم. 

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة  تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات، بمنطقة ألف مسكن بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شخص مصاب بتهشم في الرأس وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.
وبإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال شهود العيان تبين سقوط المتوفي من الطابق الخامس، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه


واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة عين شمس منطقة ألف مسكن غرفة عمليات النجدة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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