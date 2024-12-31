نتيجة التحقيقات في العثور على جثة شخص بأحد شوارع المطرية

كشفت تحقيقات نيابة المطرية حول العثور على جثة شاب متوفي بأحد شوارع منطقة المطرية أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.



وتبين من التحقيقات أن الشاب لقي مصرعه أثناء سيره في الشارع نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة وهبوط في الدورة الدموية.

وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا من أحد المستشفيات تفيد باستقباله جثة شاب عثر عليه متوفى بأحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبعد الكشف على جثة المتوفى تبين أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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