الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

التحقيق في العثور على جثة شاب أسفل عقار بعين شمس

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باشرت  نيابة عين شمس التحقيق في العثور على جثة شاب ملقاة أسفل أحد العقارات بمنطقة ألف مسكن في عين شمس، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة  تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات، بمنطقة ألف مسكن بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شخص مصاب بتهشم في الرأس وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.
وبإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال شهود العيان تبين سقوط المتوفي من الطابق الخامس، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة.

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