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محافظ القاهرة يستعرض إنجازات مديرية الصحة

محافظ القاهرة إبراهيم
محافظ القاهرة إبراهيم صابر، فيتو

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن جهود الدولة في الملف الصحي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن كافة المشاريع الصحية التى تقيمها تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تمنح قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا وتضع تحسين الخدمات الصحية على رأس أولوياتها سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين 

 

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع مدير مديرية الصحة بالقاهرة لاستعراض التقرير ربع السنوى لانجازات مديرية الصحة.

وأشار د. حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن المديرية حققت العديد من الإنجازات خلال الثلاثة شهور الماضية حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها المديرية ٧٦٨٣٥٦٥ خدمة موزعة على إداراتها المختلفة منها ١١٨٧٦٦٠ خدمة قدمتها إدارة المستشفيات موزعة بين مرضى الطوارىء،  والعيادات، والرعاية المركزة،  والمناظير، والعمليات حيث تم إجراء ٧٠٣٨ عملية، كما بلغ إجمالي قرارات العلاج على نفقة الدولة ٨٧٩٤٢ قرار بتكلفة بلغت ٣٤٨٧٨٩٣٠٩ جنيه،  كما تم تنظيم ٢٥ قافلة طبية استفاد منها ٤٠٩٤٠ مواطن، وبلغت تكلفة الأدوية التى تم صرفها خلال القوافل ٥٢٧٦٠٨ جنيه. 

كما قدمت إدارة العلاح الحر ١٥٠٠ خدمة ما بين فحص شكوى،  وترخيص منشأة صحية،  وقرار إنذار بمخالفة، وقدمت إدارة التغذية ٥٣٥٦٠٥ وجبة بتكلفة ٤٦٢٩٥٧١٨ جنيه، كما بلغ عدد الخدمات التي قدمتها إدارة الصدر ١١٣٧٧٨ خدمة ما بين فحوصات، وأشعة، ومناظير،  وعيادات خارجية.
وقامت إدارة بنوك الدم بصرف ٥٠٣٨ كيس دم، كما نفذت ٤٨ حملة للتبرع بالدم جمعت خلالها ٩١٣٨ كيس دم.

وأضاف مدير المديرية أن إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها إدارة مراقبة الأغذية ٣٩٠٦١ خدمة، حيث تم المرور على ٥٣٥٤ منشأة، وفحص ١٥٨٩ عينة، وتحرير ١٩٨١ محضر للمنشآت الغذائية،  كما تم ضبط ١٠٨٦٢ كيلو أغذية تالفة وفاسدة تم اعدامها، كما بلغ عدد الخدمات التى قدمتها إدارة الأمومة والطفولة ٥٨٨٤٠١ خدمة ما بين فحص الأطفال ببروتوكول الرعاية المتكاملة،  وصرف علب الألبان  الذي بلغ في المرحلةالأولى١٧٦٥٥٠ علبة،  والمرحلة الثانية ١٥٠٠٧٣ علبة،  في حين بلغ عدد علب الألبان العلاجية التى تم صرفها ٢١٦٥٧ علبة .

وبلغ عدد الخدمات التى قدمتها إدارة صحة البيئة ١٠٩١٣ خدمة ما بين فحص عينات شبكات المياه، وحمامات السباحة،  والصرف الصحى الصناعى والمعالج،  والخزانات،  والمدارس، والمجازر، والجبانات، والاسواق التى تم المرور عليها.

أما إدارة تنظيم الأسرة فقد بلغ عدد المنتفعات ٢٥٤٧٣٧ سيدة حيث تقدم الإدارة خدمات الولادة ووسائل تنظيم الأسرة وقوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية،  وندوات الإعلام.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة رؤية مصر 2030 مديرية الصحة بالقاهرة مديرية الشئون الصحية

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