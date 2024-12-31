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محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات لرؤساء الأحياء

د. إبراهيم صابر
د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة
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 أصدر د. إبراهيم صابر  محافظ القاهرة، حركة تغييرات بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

حركة تنقلات رؤساء الأحياء في محافظة القاهرة 

 وأكد محافظ القاهرة أن حركة تنقلات رؤساء الأحياء والدفع بوجوه جديدة تأتى فى إطار استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بالمحافظة، وكذلك لضبط منظومة العمل فى الأحياء.

 

وأكد محافظ القاهرة  وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون، مؤكدًا على أن معيار التقييم  هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

 

محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات لرؤساء الأحياء

 شمل قرار محافظ القاهرة ندب أمل فوزى مجاهد جاب الله من رئيس حي بولاق أبو العلا إلى رئيس حى عين شمس، ومهران عبد اللطيف مهران من مدير عام بالمنطقة الجنوبية إلى رئيس حى السيدة زينب، وإسلام سيد إسماعيل السيد من مدير عام بديوان عام المحافظة إلى رئيس حى الزيتون. 


كما شمل القرار تكليف آية الله فريد فؤاد ياسين من سكرتير حي الوايلي إلي رئيس حى بولاق أبو العلا، وسامر حنفى محمد المحلاوي من المنطقة الشرقية إلى رئيس حي السلام أول، وأحمد سمير محمد حنفى من رئيس حي الزيتون إلى رئيس حي المعصرة، ونجلاء حسين رمضان على من حي السلام أول إلى رئيس حى ١٥ مايو، وأشرف نور الدين محمد من حي الساحل لرئيس حى مصر القديمة.

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