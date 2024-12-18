الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد حادث انقلاب سيارة مواد بترولية

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة موقع حادث انقلاب سيارة المواد البترولية أعلى الكوبري المؤدي إلى محور محمد على فهمى في الطريق القادم من محور الشهيد الداخل الي الاسمرات. 

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محافظ القاهرة: قوات الحماية المدنية انتهت من أعمال رفع السيارة 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية انتهت من أعمال رفع السيارة، وتم التعامل مع بقع السولار في موقع الحادث، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أى خسائر أو إصابات 

كما تم التعامل مع حمولة السيارة ورفعها فى تواجد قوات الحماية المدنية، وقوات الأمن، والمرور، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسئولى شركة البترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

ورافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

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