محافظ القاهرة يبحث مع وزير العمل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، محمد جبران وزير العمل بديوان عام محافظة القاهرة لبحث سبل التعاون فى عدد من الملفات المشتركة فى مجالات التدريب من أجل التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار، ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، خاصة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل".

محافظ القاهرة: ندعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأكد محافظ القاهرة ووزير العمل أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى جهات العمل، كما اتفقا على ربط مركز السلامة والصحة المهنية بالوزارة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة فى إطار التكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة بالدولة.

كما ناقش الجانبان ملف العمالة غير المنتظمة بمحافظة القاهرة وسبل مد الحماية الاجتماعية لهم، ورفع كفاءة أماكن تواجدهم.

شهد اللقاء اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وأحمد عزازى مدير مديرية العمل، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة العمل.



كما استقبل محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنطقة الشرقية برئاسة الأنبا أكليمندس أسقف منطقة ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وجاردينيا في إطار تعزيز أواصر المحبة والتفاهم بين الجانبين.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة لتعزيز جهود المشاركة المجتمعية.

وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية في دعم الجهود التنموية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.