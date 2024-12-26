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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد سوق العاشر الحضارى

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة مسائية لمتابعة استمرار تسليم المحلات المخصصة لنقل الباعة الجائلين من سوق العاشر العشوائي إلى سوق العاشر الحضاري الذى أقامته الدولة ضمن مجمع المواقف والأسواق بمنطقة الواحة بحى شرق مدينة نصر. 

 

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كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالحى لمتابعة رفع الاشغالات وإعادة الانضباط للشوارع.
شارك فى الجولة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر،  وعدد من قيادات المحافظة. 

 


وأشار محافظ القاهرة إلى أن السوق الحضارى بالعاشر يتميز بتوافر  كافة الخدمات الأساسية، مثل المرافق الصحية، ومواقف السيارات، ووسائل الحماية المدنية. كما أنه يوفر للتجار أماكن عمل حديثة وملائمة لممارسة نشاطهم.
وأكد محافظ القاهرة حرص الدولة على التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الاسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري للعاصمة مع ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له.  
 

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