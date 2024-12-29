الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعدام 14 كلبا ضالا في حملة بحوش عيسى

كلاب ضالة،فيتو
كلاب ضالة،فيتو

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الطب البيطري ومركز شرطة حوش عيسى، استجابة لشكاوى الأهالى نتيجة تعرضهم للعقر من بعض الكلاب الضالة، بشن حملة مكبرة لمكافحة الكلاب الضالة بشوارع مدينة حوش عيسى من خلال إطلاق أعيرة خرطوش عليها، ودفنها بعد ذلك في المدافن الصحية المخصصة.

إعدام  ١٤ كلبا ضالا وما زال العمل مستمرا

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بسرعة استجابة شكاوي المواطنين والعمل علي حلها، تحت قيادة د أحمد حمزة - رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، حيث تم إعدام  ١٤ كلبا ضالا وما زال العمل مستمرا، بوجود  ماجدي رحيل - نائب رئيس المركز، أحمد قريطم - مدير الأزمات، الدكتور محمد صقر - الطب البيطري، قوة تأمين من مركز الشرطة.

حالة فزع عقب ظهور كلب ضال يعقر المواطنين

كانت انتابت أهالي مركز حوش عيسى حالة فزع عقب ظهور كلب ضال يعقر المواطنين والشكوى من وجود إصابات بين المواطنين تم التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة حوش عيسى الكلاب الضالة شكاوي الاهالي الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسي إطلاق أعيرة خرطوش
ads

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

سعر الخضار اليوم، البطاطس بـ 12.5 جنيه في سوق العبور

ارتفاع عدد ضحايا طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة إلى 85، وشركة الطيران تعلق

رئيسة مكتب شئون المرأة في حكومة تصريف الأعمال بسوريا تثير الجدل (فيديو)

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

جمال علام يكشف حقيقة إخفاء خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

منوعات

المزيد

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

توقعات برج الميزان 2025، رياح التغيير لحياتك العاطفية والمهنية في انتظارك

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية