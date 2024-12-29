إعدام 14 كلبا ضالا في حملة بحوش عيسى

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الطب البيطري ومركز شرطة حوش عيسى، استجابة لشكاوى الأهالى نتيجة تعرضهم للعقر من بعض الكلاب الضالة، بشن حملة مكبرة لمكافحة الكلاب الضالة بشوارع مدينة حوش عيسى من خلال إطلاق أعيرة خرطوش عليها، ودفنها بعد ذلك في المدافن الصحية المخصصة.

إعدام ١٤ كلبا ضالا وما زال العمل مستمرا

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بسرعة استجابة شكاوي المواطنين والعمل علي حلها، تحت قيادة د أحمد حمزة - رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، حيث تم إعدام ١٤ كلبا ضالا وما زال العمل مستمرا، بوجود ماجدي رحيل - نائب رئيس المركز، أحمد قريطم - مدير الأزمات، الدكتور محمد صقر - الطب البيطري، قوة تأمين من مركز الشرطة.

حالة فزع عقب ظهور كلب ضال يعقر المواطنين

كانت انتابت أهالي مركز حوش عيسى حالة فزع عقب ظهور كلب ضال يعقر المواطنين والشكوى من وجود إصابات بين المواطنين تم التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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