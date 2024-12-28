رفع تجمعات القمامة والمخلفات بنطاق مدينة دمنهور

أكد أحمد فرغلي - رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار أعمال حملة «من أيد لأيد»، والتي تهدف إلى جمع القمامة وذلك بمرور سيارات على المنازل لاستلام أكياس القمامة، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على بؤر إلقاء القمامة.

حملة بدمنهور لرفع تجمعات القمامة

وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، جهاز النظافة بالوحدة المحلية بحملة نظافة مكبرة بإشراف أحمد بركات نائب رئيس المدينة بنطاق المدينة تم خلالها رفع تجمعات القمامة.

رفع كفاءة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي

طالب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بتكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق، والمتابعة المستمرة لمعدات الحملة الميكانيكية وإجراء الصيانة الدورية لها لضمان عملها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة برفع كفاءة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي بما يليق بعاصمة المحافظة.

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