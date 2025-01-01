مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في سابع أيام عيد الحانوكا اليهودي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى في سابع أيام ما يسمى "عيد الأنوار" اليهودي.

ويوم الإثنين الماضي أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وذلك في خامس أيام احتفالات اليهود بما يسمى "عيد الأنوار" (الحانوكا).

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ويوم الأحد الماضي ذكرت تقارير إعلامية، أن مستوطنين متطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد، وقاموا بأداء طقوس تلمودية، تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ الأسبوع الماضي بدأت سلسلة الاقتحامات، حيث نفذ مجموعة من المستوطنين اقتحامًا للمسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال في ذكرى ما يسمى عيد الأنوار العبري.

اقتحام المسجد الأقصى

وأفادت مصادر وشهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

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