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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن مستوطنين متطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد، وقاموا بأداء طقوس تلمودية، تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي اقتحمت مجموعة من  المستوطنين  المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال في ذكرى ما يسمى عيد الأنوار العبري.

اقتحام المسجد الأقصى 

وأفادت مصادر وشهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

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قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

وانتشرت شرطة الاحتلال  الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، لاقتحامات من المستوطنين، فيما تواصل القوات حصارها، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، وعرقلة دخولهم.

ومنذ تولي وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وزادت عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

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