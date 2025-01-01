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رئيس جامعة الأقصر تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية (صور)

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر يرافقها الدكتور وليد عبد الله، عميد كلية التربية، ورئيس الامتحانات، والدكتور رمضان القلماوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، جولة لمتابعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكلية التربية.

بدء امتحانات جامعة الأقصر 


وتابعت  رئيس الجامعة انتظام عمل  لجان،  طلاب الفرقة الأولى، برامج إعداد معلم "إعدادي_ ثانوي"، والبرامج المميزة باللغة الإنجليزية، بحضور الدكتور صلاح شعبان، والدكتور محمد مجدي، أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر، خلال جولتها على الالتزام بضوابط آداء الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة  لتهيئة مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان.

وأثنت رئيس الجامعة على انتظام سير العمل داخل اللجان، والتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات مؤكدة   حرص إدارة الجامعة على المتابعة الدورية للامتحانات بكليات الجامعة.

 

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