الأربعاء 01 يناير 2025
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بالصور، مقاهي الأقصر كاملة العدد في ليلة رأس السنة 2025

المقاهي بليلة رأس
المقاهي بليلة رأس السنة

تشهد المقاهي بمحافظة الأقصر إقبالًا كبيرًا مساء اليوم الثلاثاء، وذلك للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2025، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، إذ أصبحت كاملة العدد.

 

ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025

كما يتوافد الآلاف من المواطنين من أبناء محافظة الأقصر على كورنيش النيل لاستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة بطقوس كرنفالية رائعة تضفي طابعًا من السعادة.

 

مظاهر احتفالات رأس السنة 2025

كان ووجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة والسائحين، وشدد محافظ الأقصر على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضاءتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري.


محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025

بعث المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول  العام الميلادي الجديد 2025.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالرفعة والتقدم والازدهار، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء وأن ينعم على شعبها العظيم بمزيدٍ من الأمن والاستقرار، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة.


كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

 

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