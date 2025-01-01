محافظ الأقصر يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر الدكتور أحمد البرعى مدير إقليم الصعيد والمشرف على فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمرافقة الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان سابقًا، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية حاليًا، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

محافظ الأقصر يهنئ الدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية بمنصبه الجديد

ورحب "عماره" بالدكتور محمد شعبان مهنئًا له بمنصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسير على خطى الدكتور أحمد البرعى لما حققه من نجاح مشهود بهيئة الرعاية الصحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما توجه بالشكر والعرفان للدكتور أحمد البرعى مدير أقليم الصعيد والمشرف على فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية سابقا، متمنيًا له دوام النجاح والعطاء بمنصبه الجديد بمحافظة الأسكندرية.

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